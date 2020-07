Stefano De Martino sta con un’altra Rodriguez? 

NAPOLI - Mentre la moglie è stata beccata a Capri mentre bacia l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, Stefano De Martino era in buona compagnia, a pochi chilometri di distanza. Il ballerino-conduttore, infatti, è stato fotografato dai paparazzi del settimanale Chi mentre era in barca a Napoli con un’altra Rodriguez: no, non si tratta di Cecilia, sorella di Belen, ma di Mariana, modella e attrice che non vanta alcuna parentela con le due argentine.

Mariana, 29 anni, con le altre Rodriguez non condivide neanche la nazionalità: è infatti nata a Caracas, in Venezuela, paese che ha lasciato nel 2010 per trasferirsi e continuare la sua carriera in Italia. È passata in fretta dalle passerelle al cinema - nel film "Ma di che segno 6?” di Neri Parenti, nel 2014, - e poi alla tv, partecipando da concorrente ai reality “Pechino Express” e “Grande Fratello Vip”. In passato ha avuto un flirt con un altro concorrente di reality, Simone Susinna, ma ora è single: proprio come De Martino, con il quale avrebbe condiviso la serata in barca.

Le foto non mostrano atteggiamenti intimi tra i due, ma a oggi non ci sarebbero ostacoli a una storia d’amore tra i due. Il bacio tra Belen e l’imprenditore Antinolfi, infatti, ha confermato che la relazione tra De Martino e l’argentina è ormai acqua passata.