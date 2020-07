Mamma Hunziker “innamorata” di Goffredo Cerza

MILANO - Ogni madre vorrebbe il meglio per il proprio figlio o la propria figlia, soprattutto quando si parla di amore. È per questo motivo che Michelle Hunziker è stra-contenta di Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti, primogenita della conduttrice svizzera nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti. La Hunziker ha parlato di Cerza in un’intervista video al Corriere della Sera, spiegando di averlo conosciuto bene durante la quarantena da coronavirus che il ragazzo ha vissuto a Bergamo, nella casa di Tomaso Trussardi e di Michelle, insieme alla fidanzata e alla sua famiglia.

«Grazie al lockdown siamo stati tutti insieme a casa mia a Bergamo e lì ho conosciuto meglio il fidanzato di Aurora: è un ragazzo meraviglioso», ha dichiarato la Hunziker parlando di Cerza. Dopo essersi laureato in ingegneria a Londra, Goffredo ha fatto ritorno in Italia per andare a vivere insieme ad Aurora. Una scelta che la Hunziker ha pienamente approvato. D’altra parte aveva capito già da un po’ che Goffredo e Aurora facevano sul serio. «Quando me l’ha presentato sono stata bravissima - ha detto Michelle -. Quando ho visto la sua faccia da innamorata l’ho fatta salire in macchina e sono partita con il terzo grado. In questo momento è serena e va bene così. Ma, come direbbe qualcuno, sono solo fatti suoi».

Michelle ha anche dichiarato di non pensare ad una nuova gravidanza, anche perché le tre figlie - oltre ad Aurora ci sono le piccole Sole e Celeste, avute da Tomaso Trussardi - la impegnano parecchio: «Le più piccole mi danno da fare fisicamente perché sono piene di vitalità mentre la grande, che ha 23 anni, mi dà da fare con il cuore e la testa: sta entrando nel mondo del lavoro, mi chiedo sempre se faccia le cose giuste da madre…».