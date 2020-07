La super-dieta dello chef Cannavacciuolo: «Ho perso 29 kg»

ROMA - È un artista della cucina, ma grazie a simpatia e battuta pronta nel giro di pochi anni ha conquistato anche la tv. A rendere famoso Antonino Cannavacciuolo, però, è stata anche la sua stazza: lo chef napoletano supera il metro e novanta, mentre sul suo peso, almeno finora, c’era un alone di mistero. Mistero che lo stesso Cannavacciuolo ha voluto squarciare in un’intervista concessa al settimanale Oggi, in cui ha dichiarato di essersi messo a dieta con risultati straordinari.

«Sono stato vicino a un bivio - ha dichiarato Cannavacciuolo - Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male. Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant». Una mossa decisiva, anche perché Cannavacciuolo ha affiancato all’attività fisica un regime alimentare più regolare. E questa combinazione l’ha portato a perdere ben 29 kg, il tutto senza grossi traumi o privazioni. «La mattina faccio camminata veloce e pesi, non seguo una dieta. Sto solo un po' attento, non mi sono tolto niente. Oggi peso 126-127 chili, ogni tre, quattro mesi perdo un chilo: la bilancia non deve più salire, deve solo scendere».

Una regola che osserva con attenzione. E se ci scappa lo sgarro, Cannavacciuolo è pronto a recuperare. «Se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo insalata, corsa e flessioni». Dopo questi cambiamenti, Cannavacciuolo ha dovuto anche rifarsi il guardaroba. «Qualche giorno fa abbiamo fatto le prove costumi (a Masterchef, ndr): sono passato da una taglia 66 alla 60».