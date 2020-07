Stefano De Martino, gita in barca con una donna (che misteriosa non è)

MILANO - Nuovo colpo di scena nella crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il settimanale Nuovo ha infatti fotografato il ballerino e conduttore mentre era in gita in barca. Sul periodico, infatti, De Martino appare in compagnia di una misteriosa bionda che gli esperti di gossip non sono riusciti ancora a identificare.

Stefano appare sorridente e sereno. Leggo aggiunge inoltre che in realtà le donne in barca con Stefano fossero due, entrambe non appartenenti al mondo dello show business.

L'ufficio stampa del conduttore ha precisato con una nota inviata alle redazioni: «La ragazza bionda, vittima della copertina, si chiama Emma ed è un’amica di Stefano De Martino felicemente fidanzata con Andrea (di cui non cito i cognomi per rispetto della privacy) anch’esso presente in quel caldo e comune pomeriggio. Molto probabilmente, come spesso accade, il settimanale ha ricevuto un servizio non completo dal paparazzo in quanto nella stessa giornata erano presenti altre persone tra cui, appunto, il fidanzato della ragazza in questione per altro impegnato in atteggiamenti romantici con la fidanzata».

E intanto che fa Belen? L’argentina non fa trapelare notizie sul suo stato sentimentale, ma nei giorni scorsi ha pubblicato una frase su Instagram che a molti è apparsa come una frecciata nei confronti del marito: «L’amore è per la gente vera», ha scritto Belen. Che fosse riferita a Stefano o meno, sembra proprio la frase di una donna affetta da problemi di cuore.