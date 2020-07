Stefano De Martino in barca con una donna misteriosa

MILANO - Nuovo colpo di scena nella crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il settimanale Nuovo ha infatti fotografato il ballerino e conduttore mentre era in gita in barca in dolce compagnia… Sul periodico, infatti, De Martino appare in compagnia di una misteriosa bionda che gli esperti di gossip non sono riusciti ancora a identificare.

Stefano appare sorridente e sereno, pronto a gettarsi dunque alle spalle la travagliata relazione con Belen mentre sui motivi della rottura continuano ad avanzare ipotesi: da un lato le voci dei tradimenti di lui, dall’altra quello sulle manie di controllo dell’argentina.

Leggo aggiunge che in realtà le donne in barca con Stefano fossero due, entrambe non appartenenti al mondo dello show business. E intanto che fa Belen? L’argentina non fa trapelare notizie sul suo stato sentimentale, ma nei giorni scorsi ha pubblicato una frase su Instagram che a molti è apparsa come una frecciata nei confronti del marito: «L’amore è per la gente vera», ha scritto Belen. Che fosse riferita a Stefano o meno, sembra proprio la frase di una donna affetta da problemi di cuore.