Elodie: «Marracash un puro, la De Filippi come una mamma»

ROMA - “Guaranà” più “Ciclone” uguale successo strepitoso. Questa la formula applicata da Elodie, che nel 2020 sta trasformando il suo status da cantante a vera popstar: gli ultimi due singoli sono ai vertici delle classifiche, confermando un cambio di passo nella carriera dell’artista iniziata con il brano “Andromeda”, protagonista di un enorme successo dopo il Festival di Sanremo. La carriera di Elodie sembra aver preso il volo insieme alla sua vita sentimentale: va a gonfie vele, infatti, la relazione con il rapper Marracash, conosciuto proprio sul set del video musicale di una canzone che li ha visti collaborare, “Margarita”.

«Sono molto fiera di stargli accanto - spiega Elodie in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui parla del partner -. È un uomo onesto, puro e affettuoso, e ci confrontiamo su ogni cosa. Non è scontato che gli uomini siano così». E chissà che anche il rapporto tra Elodie e Marracash non cambi passo: già in un’intervista concessa durante il Festival di Sanremo Claudia Mitai, madre della cantante, si augurava che i due convolassero a nozze nel più breve tempo possibile.

Quanto al suo lavoro, Elodie ha invece parlato al programma tv “A Ruota Libera” del suo rapporto con Maria De Filippi, la donna che scoprì il suo talento quando la cantante era solo una concorrente del talent-show “Amici”. «Maria è un’osservatrice, ti dà la possibilità di comportarti ed esprimerti come vuoi - ha dichiarato Elodie -, lei è come una madre, una mamma giusta per i miei parametri è quella che ti osserva però ti lascia la possibilità di muoverti: è stata questo per me».