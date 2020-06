Disperato per l'orologio smarrito, Totti posta un numero per contattarlo

ROMA - Perdere un oggetto speciale, a cui è legato un particolare ricordo, può essere doloroso, anche se si hanno i soldi per ricomprarne altri simili. Lo dimostra quanto accaduto a Francesco Totti, campione del mondo con l’Italia e leggenda della Roma, che ha pubblicato un annuncio su Instagram per chiedere ai suoi follower di aiutarlo a ritrovare un orologio che ha smarrito. Si tratta di un oggetto particolare, che Totti ha indossato fuori dal campo per gran parte della sua carriera di calciatore. «Ragazzi - ha scritto Totti sul social network - ho perso il mio orologio a cui ero molto legato e con il quale ho condiviso tutta la mia carriera e mi rivolgo a voi nella speranza che possiate trovarlo».

Una mossa disperata per l’ex campione, ma evidentemente dettata da un legame particolare con quell’orologio. «So che è quasi impossibile - ha aggiunto Totti - ma tentar non nuoce. Si tratta di un Daytona in acciaio con quadrante bianco e nel cinturino ha due placchette con la lettera C, come Christian e Chanel”, ovvero il nome dei primi due figli avuti dal matrimonio con Ilary Blasi. Per riuscire a recuperare l’orologio, Totti ha addirittura pubblicato un numero di telefono e promesso di incontrare di persona chiunque fosse in grado di trovarlo. «Vi ringrazio in anticipo - ha concluso Totti aggiungendo il numero -. P.s.: verrò io di persona a prenderlo».