Elisabetta Gregoraci: «Merito della Hunziker se sono in forma»

ROMA - Nonostante abbia compiuto 40 anni, Elisabetta Gregoraci mostra ancora un fisico da urlo, curve perfette e muscoli sodi. Intervistata dal settimanale Gente, ha svelato che il suo segreto di bellezza è… Michelle Hunziker. Già, perché la showgirl calabrese non si perde neanche una delle dirette Instagram che la bionda conduttrice dedica al fitness.

«In realtà ci credi se ti dico che ho preso due chili? - ha dichiarato la Gregoraci al settimanale - Sono diventata la regina del tiramisù e, da buona calabrese, alla pasta con sughi elaborati non rinuncio».

Parlando degli allenamenti, ecco che la Gregoraci tira in ballo Michelle. «Ho fatto anche un pochino di sport e continuo anche in questo periodo: cammino per 50 minuti, salite e discese all’aria aperta, vicino a casa, e mi sono appassionata alle sessioni di allenamento che seguo su Instagram: quelle di Michelle Hunziker e di una personal trainer americana, per esempio, mi piacciono tantissimo e mi stimolano a fare movimento».

Ma sulla forma straordinaria della showgirl incide anche il patrimonio genetico. «Ho preso da papà Mario - spiega la Gregoraci -, abbiamo la stessa struttura asciutta, con muscoli allungati. Mio figlio Nathan, che adesso ha 10 anni, a volte mi guarda e dice: ‘Mamma, io non ho i tuoi addominali né il tuo metabolismo’. Lui è bellissimo, gioca a pallone e, crescendo, se si allenerà con costanza, diventerà ancora più tonico di me. Al momento è un po’ golosetto».