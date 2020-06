Roberto Bolle, il suo amore è un famoso designer?

MILANO - È probabilmente il ballerino più celebre al mondo, ma nonostante la sua fama Roberto Bolle è sempre riuscito a mantenere una grande riservatezza sulla sua vita privata. Ora, però, il velo di mistero sembra essere caduto. Il settimanale Chi ha infatti beccato Bolle in compagnia di un uomo durante una lunga e romantica passeggiata a Venezia. Nelle foto pubblicate dal periodico la coppia sembra in grande sintonia, mentre passeggia tra i canali e si concede un giro in barca.

Chi ha anche identificato il presunto partner del ballerino: si tratta di Daniel Lee, 36enne nato a Bradford, in Inghilterra, e ritenuto uno dei più talentuosi designer di moda del momento. Lo scorso dicembre ha conquistato il titolo di “designer dell’anno” e “designer dell’anno per accessori”. Lavora per il brand Bottega Veneta, che grazie a lui ha vinto anche il premio di “Maison dell’anno”, superando la concorrenza di brand storici come Armani o Gucci. Un genio della moda, dunque, accanto a un genio della danza.

Bolle, 45 anni portati benissimo, è stato il primo ballerino al mondo a essere allo stesso tempo étoile alla Scala di Milano e primo ballerino all’American Ballet Theatre di New York. Dagospia aggiunge un altro dettaglio sulla presunta relazione con Lee: i due si frequenterebbero già da un anno.