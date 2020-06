Fiorello, che paura: la casa va a fuoco

ROMA - Quello di ieri è stato un pomeriggio piuttosto agitato per Fiorello. Nella casa romana dello showman si è sviluppato un incendio di considerevoli dimensioni per domare il quale sono dovuto intervenire i vigili del fuoco.

Secondo quanto svelato da Agenzia Nova, nella camera da letto dell’abitazione, che si trova in zona Camilluccia, sarebbe scattato un corto circuito. Le fiamme sono poi divampate per tutta la stanza, attraverso una tenda sul soppalco. Fiorello e la sua famiglia erano in casa insieme ad alcuni operai che stavano portando a termine dei lavori. Fiorello ha chiesto aiuto e con l’arrivo dei vigili del fuoco la situazione è stata riportata sotto controllo: l’incendio non s’è esteso ad altri ambienti della casa, tuttavia ha prodotto una grande quantità di fumo.

E proprio il fumo ha causato l’intossicazione di uno degli operai che erano sul posto: l’uomo è stato soccorso da un’ambulanza e non ha riportato problemi seri. Danni contenuti anche per l’abitazione di Fiorello, maggiore lo spavento per i presenti.