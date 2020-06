Anche Fabio Volo in crisi matrimoniale

ROMA - Anche Fabio Volo si iscrive al lungo elenco dei vip in crisi matrimoniale in questo periodo. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’attore e la moglie Johanna Hauksdottir si sarebbero addirittura già separati e vivrebbero in case diverse ma non molto lontane, in modo da far pesare il meno possibile la crisi sui figli Sebastian, 6 anni, e Gabriel, 4.

Già da mesi sulla coppia aleggiava il fantasma della crisi, a fine 2019 Johanna aveva pubblicato un paio di post che facevano pensare alla fine della relazione: «Se un’altra ragazza ruba il tuo uomo la migliore vendetta è lasciarglielo. I veri uomini non possono essere rubati», aveva scritto nel primo. Nel secondo, invece, sembrava voler definitivamente voltare pagina: «Vivere nuove avventure, connettermi con brave persone, imparare cose positive, e crescere forte». Ancora Chi riporta ora delle foto che faranno discutere: Johanna è stata infatti beccata al parco insieme a un ragazzo, che si è poi scoperto essere il fotografo di moda Raffaele Marone. I due sono erano insieme ad alcuni amici, ma poi si sono allontanati verso casa di lui. Intanto Volo tace.

All’inizio del mese di giugno aveva parlato delle crisi di coppia come di un momento inevitabile in ogni relazione, ma anche come di ostacoli superabili. Oggi quelle parole tornano attuali: riuscirà a superare l’ennesimo ostacolo insieme alla sua Johanna?