Lo sfogo di Belen: «Riceverò mai l’amore che ho dato?»

ROMA - Mentre Stefano De Martino annuncia di aver «chiuso ormai con le donne», Belen Rodriguez pubblica su Instagram un lunghissimo post in cui emerge forte il momento di grande difficoltà sentimentale che la showgirl sta attraversando, proprio a causa della crisi matrimoniale con il ballerino-conduttore.

«Ogni uno riceve quel che dà? Una frase che non mi hai mai lasciata indifferente, una frase che ha sempre fatto breccia, ma è così per davvero? Cioè se io do amore ne ricevo altrettanto? I dubbi mi assalgono…», scrive Belen, ricordando poi come da piccola era certa di questa equazione: al tanto amore dato ai genitori corrispondeva un enorme affetto.

La sua attuale situazione sentimentale ha sollevato invece parecchi dubbi, mentre i pettegolezzi si affollano. «Non ho più pazienza per i vari blablabla che riempiono i polmoni di cazzate sfuggenti - scrive ancora Belen -, trovano il tempo che trovano per poi morire». La showgirl spiega di essere ancora attaccata ai piccoli gesti d’affetto, come una carezza o un bicchiere versato dal partner. «Impazzisco ancora per questi gesti che ti raccontano di una generazione che ci precede, ma credo fortemente che le buone maniere devano assolutamente sopravvivere a questa inarrestabile evoluzione, perché sono i dettagli che racconteranno di noi, ogni volta che abbandoneremo una stanza, sono questi gesti che rimarranno impressi, sono le piccole cose che parleranno di te e ti daranno un volto».

Alla fine del suo ragionamento, però, Belen afferma di non avere rimpianti per l’impegno riversato nelle sue storie d’amore. «Mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore». Sul significato di questa lunga riflessione si divideranno gli esperti di gossip: si tratta di un’apertura verso De Martino oppure della chiusura definitiva della loro storia?