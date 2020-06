Un misterioso nuovo amore per Gigi D’Alessio

MILANO - Gigi D’Alessio si sarebbe gettato alle spalle la fine della relazione con Anna Tatangelo grazie ad una nuova storia d’amore. Lo sostiene il sito Dagospia, secondo cui il cantante avrebbe voltato pagina dopo la rottura con la sua compagna storica: tutto merito di una «fan fedele e affettuosissima», la cui identità però resta al momento ancora segreta.

La donna avrebbe aiutato D’Alessio a uscire da un periodo assai complicato sul piano sentimentale, dovuto alla fine della relazione con la Tatangelo durata ben 13 anni. Una storia di fondamentale importanza per il cantante, che quando incontrò la bella Anna aveva già visto fallire il suo primo matrimonio con Carmela Barbato, madre di tre dei suoi figli, Claudio, Ilaria e Luca. Dalla relazione con la Tatangelo sarebbe poi nato Andrea, il quarto figlio dell’artista napoletano.

«Io e Anna non stiamo più insieme da un po’ - disse D’Alessio quando la storia con la Tatangelo si concluse -. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea». Ora D’Alessio sarebbe pronto a ripartire con una nuova partner.