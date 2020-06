Stefano De Martino choc: «Ho chiuso con le donne»

ROMA - Secondo il gossip che imperversa nelle ultime settimane, la tendenza all’infedeltà di Stefano De Martino avrebbe avuto un ruolo piuttosto importante nella crisi matrimoniale tra il ballerino conduttore e Belen Rodriguez. Ambienti vicini a Stefano, invece, accusano Belen di esercitare la sua mania di controllo sul marito, oltre a indicare nei genitori dell’argentina, vicini di casa della coppia, come un altro fattore decisivo per la crisi. In questo contesto, sono arrivate le sorprendenti parole dello stesso De Martino a “Domenica In”.

In collegamento insieme all’attore Biagio Izzo con gli studi della trasmissione condotta da Mara Venier, De Martino ha sparato una vera bomba: «Ho chiuso con le donne». Frase pronunciata all’interno di quello che è iniziato come un siparietto con Izzo e la Venier. «Come si sta comportando Stefano? Lo voglio sapere», domanda la Venier a Izzo, che replica così: «È un discolo, va sempre appresso alle donne».

Poi lo stesso Izzo corregge il tiro: «No, non è vero, sono le donne che vanno appresso a lui, perché Stefano è bellissimo, non possono resistergli». E qui interviene l’interessato, con una dichiarazione destinata a far discutere: «Non è vero, ormai le respingo. Io sono ateo, quella delle donne è una religione che non pratico più». In diretta la Venier resta sorpresa, al punto da non replicare alla battuta del suo ospite. Il programma va avanti e della frase dell’attore non si parla più. Chissà, però, che Belen non decida di intervenire sui social per dire la sua sull’argomento…