Tiziano Ferro vuole diventare padre: «Victor lo vuole ancora più di me»

LOS ANGELES - Compiuti in febbraio i 40 anni, Tiziano Ferro ha sempre più voglia di diventare padre. In una recente intervista a Repubblica, il cantante italiano ha rivelato che il progetto di allargare la famiglia è ormai diventato una priorità per lui e il marito, Victor Allen.

«In questo momento Vicotr lo vuole ancora più di me, forse perché sta per compiere 55 anni», ha confessato. La coppia, che si è sposata e vive negli Stati Uniti, valuta in particolare l'ipotesi di prendere un bambino in affidamento: «Qui in America la situazione è relativamente più facile, o meglio, ci sono diverse soluzioni, come il cosiddetto "fostering" (affidamento, ndr), ovvero la possibilità di occuparti per un certo tempo di un bimbo, anche senza una vera e propria adozione».

Dopo circa due anni di relazione, Ferro e il manager americano Victor Allen si sono sposati nel giugno del 2019 a Los Angeles, dove vivono. Il mese dopo hanno suggellato il loro amore anche in Italia con un'unione civile.