Incidente domestico per Barbara D’Urso

ROMA - Sorridente e con un bicchiere di vino in mano, Barbara D’Urso ha raccontato ai suoi follower su Instagram di essersi fatta «parecchio parecchio male». Nel video pubblicato sul social network la conduttrice è riuscita a trasmettere una certa suspense ai suoi fan nel raccontare l'incidente domestico che le è accaduto. «Ieri mi è successa una cosa che avrei preferito non raccontare - spiega nel video la D’Urso - Perché con voi amo condividere gioia, solarità, allegria. Ma domenica sera vado in diretta e ve ne sareste ovviamente accorti, per cui tra poco indosso un bel sorriso e con un goccio di vino vi racconterò. Mi sono fatta parecchio, parecchio, parecchio male».

Una volta creata l’attesa, ecco il racconto della D’Urso. «La cosa è bella pesantuccia e quindi sono costretta domenica sera ad andare in onda così», dice la conduttrice mostrando il polso fasciato. «Quando mi sono resa conto che questa cosa qui dovrò portarla esattamente così e dovrò coprirla con un guanto, tanto valeva dire la verità. Qui sotto ho un'ustione bella importante - conclude la D’Urso - è stato un momento molto doloroso, sto sotto anti dolorifici, ma le cose brutte sono altre».

Il problema è dunque un’ustione, ma la presentatrice Mediaset non chiarisce il modo in cui se l’è procurata. Che l’incidente sia avvenuto mentre la D’Urso stava cucinando? Probabilmente la conduttrice fornirà qualche dettaglio in nuovi video, prima di domenica. Perché in fondo anche un’ustione può servire per mantenere viva l’attenzione dei propri follower.