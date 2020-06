Foto e video nella Cappella Sistina, i Ferragnez sotto attacco

ROMA - Dopo le Cinque Terre, in Liguria, Fedez e Chiara Ferragni hanno continuato la loro vacanza tutta “made in Italy” volando a Roma, per visitare le bellezze della capitale italiana. La tappa nella Cappella Sistina, però, s’è trasformata presto in una gigantesca polemica sui social network. Fedez, infatti, ha pubblicato su Instagram immagini e video della visita alla Cappella Sistina, dove di norma è vietato fare riprese o scattare fotografie.

«Ma non è vietato scattare foto nella cappella Sistina?» si chiede un follower, ricordando il divieto che vige in uno dei luoghi più strabilianti di Roma. E un altro incalza: «Quando sei un turista 'comune' ed entri nella Cappella Sistina senti urlare continuamente le guardie che dicono 'no photo'; vedo che le regole normali per i Ferragnez non valgono».

Infine c’è chi bacchetta il desiderio dei due Ferragnez di postare qualunque immagine riguardante la propria vita sui social: «La cappella Sistina non ha bisogno di influencer».

Un follower prova a difendere la coppia: «Brava Chiara, fai vedere a tutto il mondo la bellezza della nostra stupenda Italia, nella speranza che soprattutto il turismo estero torni a godere delle emozioni che offre il nostro Paese».

Ma tocca a Fedez fare chiarezza, rispedendo le critiche al mittente: «Le foto alla cappella Sistina le può fare chiunque prenotando una visita privata. Prima di indignarsi sarebbe meglio informarsi» Caso chiuso. Forse.