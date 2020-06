I due volti delle Rodriguez: Belen sotto attacco, Cecilia incinta?

ROMA - Unite, ma in situazioni completamente opposte. Le sorelle Rodriguez stanno attraversando un periodo molto intenso delle loro vite, anche se tinte da sfumature differenti: nere quelle di Belen, in piena crisi matrimoniale e ora bersagliata sul web dagli hater; decisamente rosa quelle di Cecilia, sempre più innamorata del suo Ignazio Moser e protagonista di una probabile gravidanza, finora celata ai media.

Le due sorelle si mostrano comunque unite, la più piccola ha fatto visita alla maggiore in questo momento di difficoltà dovuto alla separazione da Stefano De Martino. Un momento aggravato, su Instagram, dai commenti degli hater. Dopo una foto postata in costume da bagno da Belen, alcuni follower hanno attaccato l’argentina in malo modo. «Ma vai a Napoli e fai la moglie», ha scritto un hater. «Sto iniziando ad avere paura», la risposta di Belen. «La famiglia è moglie, marito e figli… - ha continuato l’hater - Invece te devi mantenere a tutti… e tuo marito passa in secondo piano… dimenticando che c’è un figlio di mezzo… brava». Un attacco molto duro, che a quanto pare ha scosso parecchio l’argentina.

Per Cecilia, invece, solo parole al miele da parte dei follower, felici per un evidente aumento di peso ammesso dalla stessa Rodriguez junior. «Sei bellissima» le dice Mattia Ferrari, amico di Belen, in una Instagram story. E Cecilia ammette: «Ho sei, sette chili in più». Una frase che, ovviamente, ha immediatamente fatto pensare a una gravidanza. D’altra parte di recente Cecilia aveva confessato di sognare una famiglia: «Non ho mai nascosto il desiderio di diventare mamma giovane - aveva detto qualche tempo fa -. Ho trovato la persona per la vita, non sono mai stata così certa di questo». Che sia dunque arrivato il momento di un cuginetto per il piccolo Santiago, figlio di Belen e Stefano?