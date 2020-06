Al Bano: «Io, Romina, Loredana: facciamo chiarezza»

ROMA - Il triangolo no. Al Bano non accetta l’attenzione mediatica attorno alla sua vita privata e in un’intervista al settimanale Oggi prova a fare chiarezza sul “caso della poesia” esploso la scorsa settimana. Ci riferiamo alla poesia scritta dall’ex moglie Romina Power in suo onore e consegnata alla redazione di Domenica In, trasmissione di cui il cantante è stato ospite la scorsa settimana. La poesia non è stata letta in tv, ma Al Bano non ha gradito ugualmente la “sorpresa”, che inoltre ha scatenato la “rappresaglia” della sua attuale compagna, Loredana Lecciso: successivamente, infatti, la bionda showgirl non ha invitato Romina ad una festa in onore di Al Bano, gesto che avrebbe mandato su tutte le furie l’ex moglie.

«Siamo finiti su un filone gossiparo che non amo», ha detto a Oggi Al Bano, lamentandosi del comportamento degli autori della trasmissione. Il cantante avrebbe anche invocato la “par condicio”, domandando perché Domenica In non avesse chiesto un contributo analogo anche alla Lecciso. «E mi sembrava anche giusto invocarla. Voglio dire, con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata». Al Bano ha poi spiegato di non aver mai ricevuto la poesia, chiedendo maggiore rispetto per la sua vita privata. «Io comunque di queste cose non voglio parlare. Nella mia vita c’è stato un prima, e c’è un dopo. La cosa che mi preme da parte dei media è che ci sia rispetto quando mi si invita e che si evitino le strumentalizzazioni. È un mio diritto».

La richiesta di “par condicio”, però, è sembrata a qualcuno un gesto per evitare problemi con la Lecciso… «Allora, chiariamo una volta per tutte: io sono stato sposato per trent’anni con Romina, e poi è andata a finire com’è andata a finire. In seguito mi sono rifatto una vita e ne avevo anche diritto. Ho un grande amore per i miei figli di primo e di secondo letto, e non voglio che ci siano discrepanze fra le due situazioni. Quando mi esibisco con Romina, sul palco, mi trovo molto bene con lei. Poi per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra. Questo è quanto». Ma basteranno le parole del cantante a riportare il sereno su Cellino San Marco?