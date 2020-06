Ironia sul gesso, Mara Venier non ci sta: «Poveracci»

ROMA - Nonostante il gesso alla gamba per la frattura al piede rimediata la scorsa settimana, ieri Mara Venier è andata regolarmente in tv a condurre Domenica In. Prima, però, la presentatrice ha avuto un battibecco a distanza con i colleghi Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti, che durante la trasmissione “Uno Mattina in Famiglia” l’avevano presa in giro.

Durante la rubrica dedicata alla cronaca rosa, Ippoliti ha commentato un’immagine della Venier ingessata facendo ricorso all’ironia: «Ormai è diventato un must, molte si ingessano nelle loro trasmissioni». La battuta è stata immediatamente stigmatizzata dall’altra conduttrice, Monica Setta: «Non dire così perché Mara invece sta soffrendo. Ed è proprio brava». Questo intervento, però, non è bastato a calmare l’ira di Mara Venier per lo sfottò di Ippoliti, da lei giudicato fuori luogo. E così, da vera “social addicted”, la Venier s’è sfogata su Instagram. «Grazie a Monica Setta… due poveracci che pensano di divertire il pubblico ironizzando e prendendo in giro una persona che sta soffrendo… Gianni Ippoliti & Tiberio Timperi».

In un secondo momento la Venier ha rimosso la story. Successivamente, però, durante “Domenica In” ha lanciato un’altra frecciata ai due. Stefano De Martino, ospite a distanza della trasmissione, s’è presentato in collegamento con un finto gesso: una chiara allusione all’infortunio della Venier. «Che str… che sei - ha commentato sorridendo la Venier -. Ormai l'ho detta, licenziatemi». Subito dopo, ecco la stoccata a Ippoliti e Timperi: «Questa è l'ironia che mi piace, l'ironia intelligente, non becera. Adoro questo tipo di ironia». Insomma, 2-1 per Mara.