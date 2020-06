Jason Derulo sfida The Rock a una gara a chi mangia più hot dog

LOS ANGELES - Sfida tra titani in vista per Jason Derulo e Dwayne "The Rock" Johnson. Dopo aver mangiato 20 (anziché 22) hamburger in 2 ore per festeggiare i 22 milioni di follower su TikTok (v. video più sotto), il rapper protagonista di "Cats" ha infatti sfidato l'attore ed ex lottatore di wrestling a una gara a chi mangia più hot dog da tenersi il 4 luglio prossimo, giorno dell'indipendenza americana.

«Il mio avversario dovrebbe essere "The Rock" perché penso che nessun altro possa nemmeno andarci vicino», ha affermato Derulo quando, intervistato da TMZ, si è sentito proporre di gareggiare con qualcuno in una competizione a chi mangia più hot dog da tenersi in occasione della festa nazionale. Resta da vedere se Johnson raccoglierà la sfida.