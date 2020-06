Alba Parietti: «Ezio Bosso è stato uno dei più grandi regali che mi ha fatto la vita»

MILANO - È un rapporto speciale quello che Alba Parietti aveva con il musicista Ezio Bosso, scomparso prematuramente lo scorso 15 maggio. La conduttrice ne aveva già parlato in passato, alludendo a qualcosa di più di un’amicizia senza però rendere esplicita la loro relazione.

«Se c'è davvero stata una storia tra me ed Ezio Bosso? Ci sono delle cose nella vita che vale la pena di tenere unicamente per sé. Potrei rispondere di sì, potrei rispondere di no, è una persona che conosco, a cui sono molto affezionata, di cui ho una enorme stima e una venerazione per tutte le emozioni che è in grado di dare», aveva detto tempo fa a Radio 2 la Parietti. Ora la presentatrice è tornata sull’argomento durante la trasmissione tv “Io e Te”.

E ancora una volta la Parietti ha avuto parole di grande stima e tenerezza nei confronti del musicista: «Non ho mai realizzato fino in fondo (la sua morte, ndr) perché è un periodo difficile. Per me Ezio è stata una persona molto importante», ha dichiarato la Parietti, che ancora una volta non ha chiarito quale fosse la natura della relazione con il musicista.

«È la cosa di cui ho avuto sempre pudore, una persona speciale. Chi ha conosciuto Ezio sa che i rapporti con lui erano molto complessi, averlo conosciuto è stata una delle cose più importanti della mia vita»

«Il rapporto tra me e lui era molto profondo - ha poi continuato la Parietti -, di profonda amicizia, non era facile, era angelo e diavolo come lo siamo tutti noi ed era geniale, un artista geniale. Solo questo voglio raccontare di lui. È stato uno dei più grossi regali che la vita mi abbia fatto. Tutto il resto sono pettegolezzi che non mi riguardano».