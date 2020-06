Sgarro della Lecciso, Romina Power pronta a lasciare Cellino

ROMA - La battaglia è a tutti gli effetti riaperta. Dopo settimane di frecciatine e frasi volte a delimitare il proprio territorio, Loredana Lecciso e Romina Power sono arrivate allo scontro. Non diretto (almeno non ancora), ma la frattura tra la compagna di Al Bano e la sua ex moglie è tornata evidente, con tutti i problemi che ne derivano per il cantante di Cellino San Marco. Il settimanale Di Più racconta che la situazione è precipitata quando Romina ha scelto di dedicare ad Al Bano una poesia scritta di suo pugno: non solo, il cantante ha ricevuto il “dono” mentre era ospite a “Domenica In”.

Una sorpresa che non è stata proprio gradita dall’artista pugliese: «Siamo finiti su un filone gossiparo che non amo - ha dichiarato Al Bano a Oggi -. Con gli autori gli accordi erano diversi, ma non li hanno rispettati. Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata».

Come ha reagito la Lecciso? Escludendo Romina da una grande festa per Al Bano organizzata nella tenuta di Cellino San Marco, dove tra l’altro la Power sta abitando da quando è scoppiata l’epidemia di coronavirus. Secondo quanto riportato da Di Più alla festa è stato invece invitato Yari, figlio di Al Bano e Romina. Il mancato invito ha mandato su tutte le furie Romina, che dunque avrebbe deciso di lasciare Cellino. In attesa della partenza, chissà se Al Bano riuscirà a riportare la pace tra le due donne e sulla tenuta nel paesino pugliese.