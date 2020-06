Aurora Ramazzotti incinta? L’equivoco corre sul web

In tempi di social network bisogna stare molto attenti a cosa si pubblica sul proprio profilo. Soprattutto se si tratta di fotografie e se il profilo in questione appartiene a Aurora Ramazzotti, ragazza che da anni, periodicamente, viene indicato dai siti specializzati di gossip come incinta o prossima alla gravidanza. A scatenare nuovamente le voci di un bebè in arrivo per Aurora e il suo compagno Goffredo Cerza è stata una foto postata proprio dalla figlia di Eros e Michelle Hunziker.

Su Instagram Aurora ha condiviso una foto in cui appare insieme a Goffredo, che le tiene le mani sulla pancia: una posizione utilizzata spesso per annunciare con un’immagine una gravidanza. I follower hanno dunque inteso che la Ramazzotti, 23 anni, fosse appunto incinta. «Congratulazioni! Un figlio è sempre una benedizione. Si vedeva da qualche giorno che c'era qualche kg di troppo», s’è affrettato a scrivere un utente, rendendosi protagonista di una gaffe che Aurora ha immediatamente sottolineato. «Io ti troverò. E ti ucciderò», ha ribattuto scherzando la Ramazzotti. «Auguri ragazzi. Notizia bellissima!», aggiunge un altro.

E così Goffredo è stato costretto a intervenire direttamente, in maniera esplicita: «Disclaimer: not pregnant for now», scrive in inglese il fidanzato di Aurora, sottolineando dunque di non aspettare un figlio, almeno «per ora». Infine Aurora spiega ironicamente che, se dovesse realmente restare incinta, rischierebbe di non essere creduta «visto che sono gravida da tre anni…».