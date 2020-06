I Ferragnez litigano prima del volo in zipline

MILANO - Un volo sulla Valle Intrasca a 120 km/h mentre si sta attaccati con un gancio ad una corda. È l’emozione della zipline, il volo d’angelo che ieri hanno voluto provare Fedez e Chiara Ferragni, in gita fuori porta sul Lago Maggiore. La bella giornata e l’avventura della zipline sono state animate però da un litigio dei due membri dei Ferragnez, immortalato in una Instagram story che i follower hanno potuto seguire. Mentre i tecnici imbracavano la Ferragni, quest’ultima ha invitato il marito a rivolgerle qualche parola d'incoraggiamento. Di tutta risposta Fedez, con la solita ironia, le ha detto: «Vai amore… finché morte non ci separi». Frase che il rapper ha riportato con una scritta anche sul video postato su Instagram.

Peccato che la Ferragni, in procinto di prendere il volo sulla Valle Intrasca, non l’abbia presa bene. «Ma vaff… Ma Fede sei serio? Ma puoi mai dire una cosa del genere?», la reazione della influencer e imprenditrice, visibilmente arrabbiata. «Non dire più una parola fino a che non mi lancio…», ha poi aggiunto Chiara, mentre il marito provava a recuperare senza successo. Online è finito anche il volo della Ferragni, da lei stesso ripresa attraverso uno smartphone attaccato a un selfie-stick.

Una volta atterrata, dall’altro capo della zipline, Chiara sembrava aver già dimenticato la lite con Fedez. «Sono viva ragazzi», ha esultato la Ferragni, che ha poi rivolto un consiglio ai suoi follower riguardo alla zipline: «Fa un po’ impressione, ma ve la consiglio!».