Barbara D’Urso, la foto con Massimo Troisi scatena gli haters

ROMA - Un omaggio ad un artista scomparso s’è trasformato in un boomerang per Barbara D’Urso, finita nuovamente nel mirino degli haters per una foto postata su Instagram. L’immagine in questione risale a parecchi anni fa e vede l’attuale conduttrice Mediaset accanto a Massimo Troisi, compianto attore e regista partenopeo scomparso prematuramente il 4 giugno 1994.

La D’Urso ha postato la foto proprio nel giorno del 26esimo anniversario della morte di Troisi, accompagnandola con una scritta tenera: “Caffeuccio con Massimo” e gli hashtag #partedellamiavita, #amiciziavera.

Purtroppo, però, alcuni follower l’hanno sfruttata per attaccare la conduttrice, rispolverando un vecchio cavallo di battaglia come l’accusa di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, senza mai averlo voluto ammettere.

«Eri completamente diversa in viso, alla faccia di quando dici che non sei rifatta», le scrive un hater. «Cosa non fa la chirurgia…», aggiunge un altro con un commento ancora più pesante. «Per fortuna che dici di non essere rifatta, sembravi più vecchia in quella foto di adesso», scrive un’altra follower.

Per fortuna, però, c’è anche chi scende in campo per difendere la D’Urso. «Lei fra vent'anni sarà lo stesso orrendo hater di oggi. Forse solo più cattivo», scrive una fan in difesa della conduttrice.

«Bellissima da giovane, acqua e sapone come ora senza nessun ritocchino», aggiunge un’altra. «Tutta la napoletanità concentrata in questa foto... la semplicità, i sorrisi di entrambi, a tazzulella ‘e cafè, l'amicizia... meravigliosa, davvero», conclude infine un’altra follower.