Belen “scappa” a Bergamo, Stefano sceglie il silenzio

BERGAMO - Nuovi aggiornamenti dalla crisi della famiglia De Martino. Secondo quanto affermato al quotidiano Libero dal paparazzo Alan Fiordelmondo, Belen Rodriguez avrebbe lasciato Milano per dirigersi in un hotel del bergamasco. La showgirl argentina sarebbe partita da sola, senza Andrea Iannone, l’ex con cui si sarebbe incontrata la scorsa settimana in un ristorante di Milano dopo che la notizia della crisi con il marito Stefano De Martino è stata riportata dalla stampa. Belen ha poi smentito di aver organizzato un incontro con Iannone, spiegando di essersi imbattuta nel pilota nel locale dove si era recata col fratello Jeremias.

Da una Instagram story pubblicata ieri, però, in hotel con Belen ci sarebbe anche il figlio Santiago. Niente fuga romantica con la “nuova vecchia fiamma”, l’argentina si sarebbe dunque allontanata da Milano solo per cercare un po’ di serenità. Intanto Stefano De Martino ha parlato per la prima volta della sua situazione familiare.

Interrogato da Tv Sorrisi e Canzoni sulla vicenda, il ballerino e conduttore ha però optato per un profilo basso, rifiutandosi di commentare la notizia della crisi con Belen. «Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica - ha dichiarato De Martino - e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata».