La Marcuzzi in vacanza con la figlia… ma senza marito

ROMA - Alessia Marcuzzi non ha ancora smentito le voci riguardanti la crisi del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. Pochi giorni fa era stato il portale Dagospia a raccontare di un periodo assai difficile per la coppia, sposata da 6 anni ma destinata a interrompere la propria relazione. Voci che la Marcuzzi e il marito non hanno voluto commentare: su Instagram, però, la conduttrice ha postato un video in cui Paolo Calabresi Marconi era seduto sul divano di casa, mostrando però un umore non particolarmente sereno.

Sempre da Instagram arrivano ora altri indizi circa il momento non facile della coppia. La Marcuzzi, infatti, s’è concessa una vacanza sull’isola di Ponza insieme alla figlia Mia. Sul suo profilo ha postato le foto degli incantevoli scenari marittimi dell’isola, senza però lasciarsi andare ad alcun commento. Per alcuni fan, il fatto che la Marcuzzi sia volata a Ponza solo in compagnia della figlia, senza il marito, è l’ulteriore testimonianza del fatto che la coppia sia in crisi.

Per altri, invece, si tratta solo di una vacanza madre-figlia, nulla per cui scandalizzarsi. D’altra parte prima della presunta crisi e durante la quarantena Alessia e Paolo avevano postato video e foto in cui apparivano sereni e in completa sintonia. Ma la sensazione è che fino a quando i due non si pronunceranno sulla vicenda, le voci di una prossima separazione continueranno a circolare.