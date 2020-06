Belen prova a dimenticare Stefano con l’amico Mattia

La crisi con Stefano De Martino continua, ma c’è un altro uomo che sta provando a consolare Belen Rodriguez. Non parliamo di un nuovo flirt, ma di un amico che negli ultimi tempi è diventato sempre più importante per la showgirl argentina. Si chiama Mattia Ferrari, ha 28 anni, è nato a Venezia ed è ritenuto uno dei personaggi più importanti nel campo della comunicazione e del marketing online nel campo del fashion.

Un brillante e giovane manager dunque, a cui Belen si sarebbe molto affezionata, al punto da alimentare pettegolezzi su una loro presunta relazione. In un video postato qualche tempo fa, Belen baciava affettuosamente Mattia sulle guance, lasciandosi andare a un «Mi sei mancato» che ha fatto discutere i suoi follower. In questi giorni di burrasca con Stefano De Martino, la casa di Mattia è diventata un porto sicuro per Belen, che è andata a fargli visita insieme al figlio Santiago.

E con “Santi” Mattia pare avere un grande feeling, come dimostrato anche da un balletto dei due immortalato su Instagram che riesce a strappare una risata a Belen, piuttosto cupa in questo ultimo periodo. Ad ogni modo, quella tra l’argentina e Ferrari pare essere soltanto una bella amicizia, una relazione utile in questo momento alla Rodriguez per superare l’ennesimo trauma legato al matrimonio con Stefano De Martino.