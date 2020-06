Mara Venier si frattura un piede prima di andare in tv

ROMA - È stata una domenica davvero particolare quella di ieri per Mara Venier. Non un giorno felice, ma che ha confermato la forza d’animo della conduttrice tv, oltre che il suo grande attaccamento al lavoro. Prima di andare in onda a “Domenica In”, infatti, la Venier è stata vittima di una brutta caduta, come raccontato poco prima della diretta sul suo profilo Instagram. «Ci provo andare in onda… - scrive su Instagram la conduttrice - sono caduta dalle scale alle stamattina per venire qua... penso frattura al piede... una botta in testa!!! Subito dopo domenica in radiografia!».

Nonostante il piede fasciato, la Venier ha condotto la trasmissione con il suo solito carisma e la consueta verve. Ma Mara ha anche vissuto un momento di lieve commozione quando ha ringraziato lo staff della trasmissione per averla aiutata in un momento tanto particolare. «Io devo fare i complimenti ai miei autori - ha dichiarato quasi con le lacrime agli occhi -, alla mia squadra, io vi ringrazio veramente, anche oggi sono arrivata che non camminavo, mi avete presa, grazie».

Conclusa la puntata di “Domenica In”, Mara ha svolto gli esami clinici per poi condividere la diagnosi con i suoi follower. «Una bella frattura al piede…olè», ha scritto la conduttrice postando dal letto di casa la foto della gamba sinistra fasciata.