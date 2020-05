Belen e Stefano, nuova rottura? Lei rivede Iannone

MILANO - L’idillio perfetto raccontato durante la quarantena (e nei mesi precedenti) su Instagram sembra già essere svanito. Nuovi venti di crisi soffiano su Belen Rodriguez e Stefano De Martino, almeno secondo quanto riportato dal settimanale Chi. I due al momento sono lontani: la showgirl argentina è rimasta a Milano insieme al figlio Santiago, mentre il marito è volato a Napoli per preparare la nuova edizione del programma “Made in Sud”.

Nelle ultime settimane, il flusso di foto romantiche, post sdolcinati e dichiarazioni pubbliche di amore reciproco s’è decisamente interrotto. A ciò si aggiunge lo scoop del periodico diretto da Alfonso Signorini, che ha “beccato” Belen al ristorante con il fratello Jeremias. Nulla di grave, fino a questo punto, se non fosse per due dettagli non da poco. Primo: Belen non portava la fede al dito. Secondo: a un certo punto nello stesso locale è arrivato il motociclista Andrea Iannone, ex di Belen che da poco ha interrotto la relazione con la partner Giulia De Lellis.

Iannone, in realtà, è grande amico di Jeremias, appassionato di motociclismo, ma naturalmente la presenza nello stesso ristorante del centauro e di Belen ha insospettito gli amanti del gossip. Chissà a questo punto quale sarà la reazione di De Martino: una tempesta sembra in arrivo…