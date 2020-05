Emma Marrone: «Sono più figa oggi che 10 anni fa»

ROMA - Altro che paura di invecchiare, l’età può rendere una donna più sexy. Ne è convinta Emma Marrone, che in occasione del suo 36esimo compleanno, celebrato ieri, ha regalato ai suoi fan uno scatto sexy sul suo profilo Instagram.

Sguardo sensuale e curve in bella mostra, la cantante salentina appare in body sul pavimento, ma la grande fiducia in sé stessa traspare soprattutto dalle righe che accompagnano la fotografia. «Sono nata il 25 maggio del 1984 alle 11:50 di venerdì - scrive Emma -. Oggi soffio 36 candeline. Facciamo un breve punto della situazione. Partiamo dalla cosa più banale. Sì, penso di essere più figa adesso di quando di anni ne avevo 26. Autostima per fortuna a mille». E meno male, perché in un mare di personaggi famosi che si lamentano per le rughe (che stanno solo arrivando) o i capelli non perfetti causa quarantena vedere una bellezza naturale come Emma non avere paura di mostrarsi e di celebrare il passare degli anni non può che far bene alle donne.

Emma torna poi sulla sua vittoria più grande, quella contro il cancro. «Ho una famiglia forte e unita che mi ama moltissimo. Ho vinto un’altra battaglia e anche se un po’ ammaccata ne sono uscita indenne. Ho un posto speciale nel cuore di tanta gente. Ma tanta tanta. Questo ‘strano periodo’ ha sconvolto anche i miei piani… Ma ho imparato a guardare il bicchiere mezzo pieno. Se è vino rosso è anche meglio».

Infine Emma racconta di essersi anche commossa nel giorno del suo compleanno. «Stamattina ho aperto gli occhi e ho pianto. Mi capita da un po’ di anni a questa parte. Mi commuovo. Forse perché capisco davvero il valore di avere un anno in più. Grazie a tutti per i messaggi pieni d’amore. Siete il mio regalo dalla vita».