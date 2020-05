Alessia Marcuzzi, matrimonio vicino alla fine? 

ROMA - La notizia è esplosa come una bomba, invadendo tutti i principali portali di gossip in Italia: Alessia Marcuzzi avrebbe lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi. Ad accendere la miccia è stato il portale Dagospia, secondo cui dopo 6 anni il matrimonio tra i due sarebbe ormai al capolinea. Ancora non confermata, la notizia sarebbe clamorosa: su Instagram, infatti, Alessia e il suo Paolo si mostravano sempre innamoratissimi e felici, spesso intenti a baciarsi o scambiarsi tenerezze davanti alla fotocamera.

Dal 2014, anno in cui è stato celebrato il loro segretissimo matrimonio a Londra, la Marcuzzi e Calabresi Marconi apparivano una coppia felice e affiatata, in perfetta sintonia nonostante la “famiglia allargata” della presentatrice. Prima di sposarsi aveva avuto due storie importanti, con il calciatore Simone Inzaghi e il conduttore tv Francesco Facchinetti, da cui sono nati altrettanti figli, Tommaso e Mia. Uno degli ultime manifestazione di grande sintonia tra Alessia e Paolo c’era stata lo scorso 20 aprile, in occasione del 47esimo compleanno della Marcuzzi: «Ma come funziona sta storia che noi umani invecchiamo e tu ringiovanisci??? Auguri amore. Ti vogliamo tutti un mondo di bene», le aveva scritto Calabresi Marconi postando una foto che li ritraeva insieme.

Mentre lo scorso 17 marzo la Marcuzzi aveva ribadito su Instagram di amare alla follia suo marito: «Quando usciremo di casa, faremo la gara di baci», aveva postato Alessia in piena quarantena. Ma qualcosa, poi, dev'essere andato storto…