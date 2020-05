Fedez mette lo smalto, sul web piovono insulti omofobi

MILANO - Una foto romantica, arricchita da una novità in fatto di look, ha messo Fedez alla berlina degli attacchi di schiere di hater su Instagram. Il rapper ha infatti subito numerosi commenti omofobi dopo aver postato un’immagine in cui tiene la mano della moglie Chiara Ferragni: a suscitare gli insulti, il fatto che Fedez mostri dello smalto colorato sulle unghie. Per la precisione, il cantante mostra delle unghie di color turchese, su cui si stagliano delle fiamme nere. Troppo per alcuni, che evidentemente non accettano il fatto che un uomo possa concedersi una manicure, anche in maniera scherzosa.

Il tono dei commenti - assai numerosi - passa dalla disapprovazione alla vera e propria offesa a sfondo omofobo. «Fai l’uomo per favore nella tua vita, sei pure sposato con un figlio», gli scrive un fan. «Chi è l’uomo di casa?», domanda un altro mentre una fan prova ad andarci più leggero, ma alla fine batte sullo stesso tasto: «Anche se siete super l‘uomo deve rimanere uomo». E c’è anche chi accusa Fedez di essere succube della moglie: «Che brutta fine, Federico, ormai sei un accessorio della mogliettina».

Per fortuna, però, molti follower di Fedez mostrano di apprezzare la sua nuova trovata in fatto di look. «Io lo trovo un messaggio inclusivo e molto fico, ti sta benissimo», gli scrive un’ammiratrice. «Distruggiamo la toxic masculinity», aggiunge un altro. E c’è anche chi spiega di trovare l’iniziativa di Fedez una vera e propria ispirazione: «Pure io voglio farmi le unghie con il mio futuro marito!», commenta una fan.