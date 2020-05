Michelle Hunziker torna al ristorante: «Che emozione!»

BERGAMO - Riappropriarsi della propria vita dopo la grande paura portata dall’emergenza coronavirus è un processo lento, che passa anche dalle piccole cose. Lo sa bene Michelle Hunziker, che ieri è tornata finalmente a concedersi un pranzo fuori insieme al marito Tomaso Trussardi e alle figlie Sole e Celeste. Per la “prima volta” in un ristorante nella fase 2, la famiglia Trussardi-Hunziker non ha scelto un locale qualsiasi, ovviamente, ma Vittorio a Brusaporto, in provincia di Bergamo, locale che vanta tre stelle nella guida Rossa Michelin, uno dei preferiti della bionda presentatrice.

Il ritorno al ristorante è stato ovviamente raccontato dalla Hunziker attraverso le sue Instagram Stories. «La prima volta al ristorante dopo tre mesi. Emozionante, lo volevo dire e sono molto orgogliosa», spiega Michelle in uno dei suoi video. La presentatrice si mostra molto tranquilla, anche più del marito. «Allora com’è la prima volta al ristorante noi e le bimbe dopo tutto questo tempo?», domanda la Hunziker a Tomaso. «Bello! Spaesato, ma bello - la risposta di Trussardi - C’è troppa gente, ho paura della gente…». Michelle subito interviene per evitare il panico (e probabilmente le critiche sui social): «Ma dai! Sono tutti con la mascherina!». E Tomaso la chiude: «Ma non per il Covid-19, sto scherzando».

Dopo un ricco pasto a base di pesce, la Hunziker traccia il bilancio di questa prima uscita al ristorante con la famiglia. «Dopo una super mangiata devo sottolineare che è stato molto bello stare di nuovo in compagnia, un po’ fuori con tutta la famiglia», le parole di Michelle, sempre più impegnata a mostrare che c’è vita oltre il Covid-19.