Ambra Angiolini: «Ero gelosa di Renga, con Allegri amore itinerante»

BRESCIA - Ex stella di “Non è la Rai”, Ambra Angiolini è abituata ad avere i riflettori addosso sin dall’adolescenza. Raramente, però, ha parlato della sua vita privata come ha fatto a Maurizio Costanzo nel corso dell’ultima puntata de “L’intervista”. L’ex showgirl, oggi attrice, ha ripercorso la sua vita sentimentale concentrandosi sui due grandi amori della sua vita: l’ex compagno, il cantante Francesco Renga, e l’attuale partner, l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

«Io vivo con i miei figli a Brescia, Renga è il mio vicino di casa», ha raccontato Ambra, svelando in passato di aver anche sofferto a causa dell’ex compagno, padre dei suoi figli Jolanda e Leonardo. «Ero molto gelosa di lui. Francesco è sempre stato un uomo molto desiderato, molto voluto dalle donne». Il suo attuale partner invece è sempre in giro per l’Italia. «Max vive tra Torino, Livorno e Milano, dove ha una figlia - ha spiegato la Angiolini -. Con lui ci incontriamo in giro... Siamo itineranti, ma questo è anche il bello della nostra storia. Sono innamorata!».

A Maurizio Costanzo, inoltre, Ambra ha parlato di un altro uomo importantissimo della sua carriera, Gianni Boncompagni, che la lanciò in tv con “Non è la Rai”. «Con lui, come con tutti gli uomini della mia vita, ho avuto un rapporto abbastanza enigmatico - ha dichiarato Ambra -. Gli ho sempre dato del Lei, non volevo avere nessun tipo di confidenza. Avevo paura di parlarci perché non sapevo mai cosa dire: mi sentivo sempre stupida».