Eros: «Non c’è niente tra me e Sonia Lorenzini»

ROMA - Non c’è due senza tre. Dopo aver smentito le presunte relazioni con la pittrice venezuelana Valentina Bilbao e con la conduttrice della Rai Roberta Morise, Eros Ramazzotti nega anche l’ultimo flirt attribuitogli, quello con Sonia Lorenzini, personaggio tv della trasmissione “Uomini e Donne”.

Il cantante e la donna erano stati fotografati insieme in un maneggio in atteggiamenti piuttosto confidenziali - nelle foto pubblicate dal settimanale Chi si scambiavano pizzicotti e carezze - e questo aveva portato in molti a domandarsi se la Lorenzini fosse la nuova fiamma dell’artista. La risposta è arrivata direttamente da Eros, che dalle pagine del settimanale Oggi ha negato qualunque coinvolgimento sentimentale con la bella Sonia.

«È l’amica della figlia di Maurizio Zanella, dell’azienda vinicola Ca’ del Bosco: era lì anche lei a cavallo», ha dichiarato Ramazzotti, spiegando di fatto di aver incontrato la Lorenzini al maneggio per puro caso.

Nelle righe successive, Eros smentisce qualunque tipo di relazione con la donna, attaccando nuovamente il mondo del gossip: «Tra noi non c’è assolutamente niente. Non è che se saluto una persona ci sto assieme… Questo mondo del gossip è un disastro. Ci siamo incontrati lì, è un’amica di una mia amica e tra di noi non c’è niente. Proprio niente».