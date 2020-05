Michelle Hunziker emozionata per la “prima volta” dal parrucchiere 

Michelle Hunziker lo aveva annunciato nelle sue storie su Instagram: una delle prime cose che avrebbe fatto una volta iniziata la fase 2 dell’emergenza coronavirus sarebbe stato tornare dal parrucchiere per sistemare il colore dei suoi capelli. La conduttrice, infatti, era preoccupata dall’avanzare della ricrescita castana, che non aveva affatto voluto nascondere ai suoi follower durante i due mesi di lockdown.

La Hunziker s’è precipitata dalla sua hair stylist di fiducia, Roberto Farruggia, raccontando la sua impresa in una storia su Instagram. «Che emozione - dice la Hunziker entrando nel locale - finalmente vado a farmi il colore! Oggi c’è la riapertura, vado a farmi il colore. Devo farvi vedere come è messo Roberto…».

Entrando, Michelle non perde occasione per scherzare sulle protezioni che i parrucchieri devono indossare: mascherina e faceshield. «Ma siamo in un film di Star Trek? Vorrei tanto abbracciarti…», dice la conduttrice mentre si sottopone alla routine anti-Covid: misurazione della febbre e lavaggio delle mani con il disinfettante. E mentre i parrucchieri lavorano, la Hunziker si lancia in un ringraziamento e un appello: «Vorrei ringraziare tutti voi e tutti i parrucchieri. Voglio anche dire alla gente di stare tranquilla: guardate come sono bardati, si può andare dal parrucchiere serenamente, senza paura».

Infine Michelle posta su Instagram una foto del risultato finale: la presentatrice appare biondissima, mentre nei commenti piovono complimenti. Michelle ne approfitta per trasformare così una giornata dal parrucchiere in un inno di speranza: «E voilà!!! Blonde again», scrive a corredo della foto. «Grazie Roberto Farrugia, evviva la riapertura! Evviva i parrucchieri! Evviva tutte le categorie che hanno potuto riaprire e ripartire! Forza che ce la faremo».