Belen e Elodie, polemiche per il video “da fase 2”

Belen è rimasta sola a Milano con il figlio Santiago dopo la partenza di Stefano De Martino, trasferitosi a Napoli per preparare il ritorno della trasmissione “Made in Sud”. Tuttavia la showgirl argentina ha trovato il modo di occupare il tempo, approfittando dell’allentamento delle restrizioni alle misure anti-Covid 19 per rivedere alcuni vecchi amici. Tra di loro anche Elodie, cantante con cui Belen si frequenta da tempo: entrambe vivono a Milano e prima del coronavirus erano solite vedersi anche in compagnia dei rispettivi partner, Stefano De Martino e il rapper Marracash.

L’ultimo incontro tra la showgirl argentina e la cantante romana, avvenuto a casa della Rodriguez, ha sollevato però qualche polemica sui social network. Belen ha infatti pubblicato una Instagram story - poi condivisa anche da Elodie - in cui si mostra abbracciata all’amica. Nel video le due sono guancia contro guancia, senza mascherina. «Quanto sei bella tu», scrive Belen, e la maggior parte dei follower lancia complimenti e dichiarazioni d’amore per entrambe le affascinanti protagoniste del video. Ma c’è anche chi sottolinea come nel video Belen ed Elodie violino quelle che sono le raccomandazioni delle autorità sanitarie in questa fase 2.

Il fatto che le due donne siano troppo vicine e senza mascherina, infatti, scatena diversi commenti. «Incoscienti», scrive una fan. Qualcuno prova a difenderle, ma il danno ormai è fatto: per molti le due amiche sono già diventate un esempio da non seguire.