Totti e Ilary, giornata speciale da turisti a Roma

ROMA - Un tour in incognito, raccontato poi su Instagram ai propri follower. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono concessi una domenica molto particolare, andando in giro a visitare monumenti per la città di Roma. Una passeggiata resa possibile… dall’emergenza Covid-19. Senza l’obbligo d'indossare le mascherine, infatti, difficilmente l’ex capitano della Roma e la consorte avrebbero potuto girare tranquillamente per le vie della capitale, senza essere assaliti dai fan, soprattutto da quelli romanisti, che considerano Totti quasi alla stregua di una divinità.

Già quando era in attività, Totti s’era detto spesso dispiaciuto per non poter circolare liberamente per Roma, una città che ama alla follia e che avrebbe voluto conoscere meglio: ad impedirglielo era l’amore - a volte soffocante - dei tifosi giallorossi. L’ex capitano stavolta ha invece potuto girare per le vie della città eterna in completa libertà: mascherina su bocca e naso e berretto in testa, Totti era praticamente irriconoscibile. Arrivato in scooter in centro, l’ex capitano della Roma e la sua consorte si sono concessi un tour da veri turisti, visitando via del Corso, Fontana di Trevi, Piazza Navona fino ad arrivare al Pantheon.

Nessuno li ha riconosciuti, ma una volta postate le foto su Instagram, Totti e moglie hanno incassato i commenti di tanti altri personaggi celebri, a partire dagli ex compagni di squadra di Francesco. «Finalmente hai visto Roma! Grande», gli ha scritto Luca Toni, insieme a lui campione del mondo nel 2006. Solo uno dei molti amici felici per l’ex capitano della Roma, finalmente libero di poter vivere la sua città.