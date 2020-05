La hater lo insulta, Gabriel Garko la fulmina su Instagram

ROMA - Scattare la foto, postarla su Instagram, incassare i commenti dei fan e, purtroppo, anche gli insulti degli hater. È questa la routine di influencer e personaggi famosi che si dilettano su Instagram, ma non tutti sono disposti a incassare le offese senza replicare. Gabriel Garko è uno di questi: l’attore ha risposto duramente a una hater, mettendolo alla berlina e suscitando i commenti entusiasti degli altri follower.

Tutto è iniziato dopo che Garko ha postato una foto in cui appare a torso nudo: «Auguro a tutti una notte speciale…», la sua dedica. Tante le follower in visibilio, ma c’è anche chi prova a prendere in giro o ferire l’attore. «Gabriel ti sei invecchiato parecchio», gli scrive un follower, ma Garko replica: «Spero lo farai anche tu…», aggiungendo una faccina che ride facendo l’occhiolino.

Nettamente più dura, invece, la risposta a un’altra hater. La donna attacca: «Sinceramente... fai schifo». Garko non sta a guardare. «Ho visto il suo profilo, che denuncia una persona di fede... - scrive l’attore - per essere coerente con se stessa, la inviterei a usare un italiano meno aggressivo e fastidioso per insultare la mia persona... La ringrazio e preghi anche per me».

Una risposta dura, ma elegante nei toni, che gli altri follower apprezzano parecchio. «Caro Gabriel con questa risposta ti amiamo ancora di più», scrive una fan. Insomma: Garko 1, hater 0.