Malgioglio: «A Istanbul ho trovato il grande amore»

ROMA - Cristiano Malgioglio racconta di aver trovato il vero amore solo due anni fa, quando aveva 73 anni, e di vivere ora una delle relazioni più felici della sua vita.

Lo fa in un’intervista a Chi, nella quale per la prima volta racconta del suo fidanzato, un 38enne di origine turca conosciuto a Istanbul. Il loro incontro è stato indimenticabile. «Il classico colpo di fulmine - racconta Malgioglio al settimanale -. Eravamo nei pressi di piazza Taksim. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io, come da copione, cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa. Vede: ero arrivato in una fase della vita nella quale avevo smesso di sognare il grande amore ma a quanto pare le sorprese sono sempre dietro l’angolo».

Il loro è un amore a distanza: l’uomo di Malgioglio infatti lavora nella capitale turca e per il momento non vuole lasciare la città. «È un nutrizionista e, assieme al fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul. In amore, al contrario di quello che si può pensare, non sono esibizionista. Sono un uomo di spettacolo, è vero, ma ho fatto in modo che a parlare fosse sempre e solo il mio lavoro. Magari, in futuro, accadrà».

Intanto il cantautore prepara il grande passo: «Gli ho promesso che non appena finirà l’emergenza andrò a conoscere sua madre che vive nell’isola di Siria, in Grecia».