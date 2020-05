Elodie irriconoscibile: treccine e lenti viola

ROMA - Ha fatto boom a Sanremo, dove con “Andromeda” ha dato la sensazione di aver impresso una svolta alla sua carriera, diventando un volto e una voce conosciuta anche al grande pubblico. Ora Elodie rilancia, lo fa con un nuovo singolo - “Guaranà”, pubblicato ieri - e soprattutto con un look davvero scioccante.

Dimenticate i capelli corti portati negli ultimi anni, la cantante ha postato alcune foto su Instagram in cui appare con delle treccine d'ispirazione afro che la rendono totalmente diversa rispetto all’immagine a cui ci aveva abituato. L’effetto straniante aumenta in un altro scatto, in cui Elodie appare con una mascherina e soprattutto con delle lenti a contatto di colore viola, lo stesso colore della giacca indossata nella foto. Il cambio di look pare sia stato realizzato con l’aiuto della madre, Claudie Marthie, artista francese creola, originaria delle Antille.

Sempre bellissima, Elodie ha raccolto su Instagram gli elogi dei fan impazziti per questa svolta nella sua immagine. Tra i commenti non poteva mancare quella del suo partner, il rapper Marracash, che ha postato semplicemente l’emoji di un diavoletto viola. «Beato te Marra, beato te…», commentano a loro volta alcuni fan. Già perché anche con le treccine e gli occhi viola Elodie si mostra semplicemente una bellezza mozzafiato.