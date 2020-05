Sabrina Salerno e lo spasimante misterioso: «Vip, fidanzato e di 21 anni»

Sex symbol degli anni ’80, Sabrina Salerno s’è trasformata in una influencer di grido grazie a Instagram e a un fisico che ha superato indenne la sfida degli anni.

A 52 anni la showgirl e attrice incanta migliaia di follower con le sue immagini sexy, ma naturalmente deve anche avere a che fare con fan che esagerano nei commenti o finiscono per prendersi qualche confidenza di troppo. «Chi esagera e mi scrive cose strane lo blocco – ha spiegato in un intervento su Radio2 - Questa quarantena deve aver dato un po' alla testa ad alcune persone. C'è gente che crede di essere sposata con me, mi trattano come se fossi la moglie. Mi mandano cinquanta messaggi al giorno, mi chiamano amore mio, mi chiedono cosa faccio, come sto. Ma sono dei casi. C'è un 5% di persone che blocco, che esagerano e credono che tramite social possano permettersi di dirsi la qualunque. È una cosa da scemi. Ma secondo me alcuni non sanno neanche che possono essere bloccati. Con la maggior parte dei follower però il rapporto è di grande rispetto».

Nell’intervista, la Salerno rivela anche di aver avuto subito un tentativo di “abbordaggio” da parte di un vip molto più giovane di lei. «Mi è capitato un personaggio famoso in tutto il mondo di 21 anni, fidanzato con una modella, che ci ha provato sui social - ha detto la Salerno, senza svelare il nome del suo spasimante segreto -. Sono rimasta sconvolta. Non capisco come un ragazzo di 21 anni così famoso si sia preso quasi una ossessione per me».

La corte del giovane e famoso vip non ha intaccato minimamente il rapporto tra la Salerno e il marito Enrico Monti. «Io sto da quasi 28 anni con mio marito, viviamo insieme, in questi due mesi sono stata molto felice di averlo a casa, ora quasi mi dispiace quando va in ufficio. Mi piace averlo a casa. Non l'avrei mai detto perché per assurdo quando andiamo in vacanza litighiamo. Invece in questo periodo non abbiamo mai litigato, anzi mi è stato di grande aiuto, è stato un grande sostegno psicologico. Piangevo spesso, vedevo nero, ho avuto delle giornate proprio nere, mio marito, insieme a mio figlio, mi sono stati molto d’aiuto», ha concluso.