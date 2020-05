Antonella Clerici, il matrimonio con Vittorio Garrone è vicino

ROMA - Antonella Clerici e Vittorio Garrone potrebbero presto convolare a nozze. Lo ha ammesso l’imprenditore durante un’intervista in diretta tv a “Domenica In”: incalzata da Mara Venier, la coppia ha ammesso che presto potrebbe esserci «una sorpresa» riguardante la loro relazione. La Clerici e Garrone si sono collegati da Arquata Scrivia, provincia di Alessandria, dove hanno trascorso il lockdown in compagnia dei figli di entrambi. E proprio la quarantena non ha fatto altro che cementare il rapporto tra la conduttrice e l’imprenditore, permettendo loro di portare la loro relazione ad un livello successivo.

«Ho incontrato un uomo meraviglioso che è Vittorio», ha dichiarato la Clerici che ha detto di aver apprezzato parecchio il periodo d'isolamento vissuto con la famiglia. «Aver recuperato il senso della provincia, della lentezza, della natura è stato molto bello. Abbiamo passato la quarantena con la mia famiglia allargata, ci sono anche due dei tre figli di Vittorio, siamo stati molto bene insieme e non era scontato». Garrone, dal canto suo, ha confermato le parole della compagna. «Questo periodo è stato molto importante - ha detto l’imprenditore -, ha potuto riflettere, progettare». «È piena di nuove idee, non la tengo qui con me, la Anto è di tutti noi», ha poi aggiunto Garrone, spiegando di essere molo geloso, «ma non possessivo».

Sul finale della chiacchierata, la Venier non s’è lasciata sfuggire l’occasione di domandare se ci sia un matrimonio in arrivo… «Prima o poi - la risposta di Garrone -, lasciamo i tempi alla natura che sono più lenti ma di grande sostanza e poi la sorpresa arriverà, come sboccia la primavera arriverà anche una richiesta…». La proposta alla Clerici, insomma, pare davvero dietro l’angolo.