Lo sfogo di Melissa Satta: «Dieta non significa dimagrire o ingrassare!»

MILANO - Melissa Satta all’attacco. La showgirl se l’è presa con alcuni siti di gossip che avevano a suo parere male interpretato un articolo della Gazzetta dello Sport in cui l’ex velina raccontava il suo regime alimentare.

Sul web le parole della Satta erano state sintetizzate con frasi come “Tutti vogliono dimagrire e lei vuole ingrassare!”, titoli che non sono piaciuti alla showgirl e che sono stati da lei stigmatizzati su Instagram.

«Pregherei chi scrive questi articoli d'informarsi prima di scrivere stupidaggini», ha scritto la Satta in una delle sue Instagram stories. «Nelle mie storie - ha poi aggiunto - ho specificato che non devo né perdere né prendere peso, non è una dieta né per dimagrire né per ingrassare». La Satta sa che quando si parla di peso e chili di troppo si entra in un territorio molto complicato. E ancora su Instagram la showgirl ci tiene a chiarire il suo punto di vista. «Parlare di diete è molto delicato… Io ho raccontato ciò che in questo momento sto facendo per stare meglio con me stessa. Dieta non vuol dire sempre dimagrire, ma neanche ingrassare… Sto facendo una dieta che mi permetta di allenarmi meglio, avere più energie e per aiutare il muscolo a crescere meglio».

Quanto al regime alimentare, la Satta spiega che «la mia dieta non consiste nel non mangiare, ma semplicemente riordinare ciò che mangi in una maniera sana e organizzata associando cibi giusti tra di loro. Sono sempre stata attenta a parlare di diete e non ho mai fatto o supportato diete dimagranti o per prendere peso…solo un medico specialista può consigliare o parlare di questo».