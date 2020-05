La sorpresa romantica di Fedez per il compleanno di Chiara Ferragni

MILANO - Nonostante le limitazioni per a causa del lockdown in parte ancora in vigore in Italia, Fedez s’è dato da fare per rendere davvero speciale il compleanno di Chiara Ferragni, che ieri ha compiuto 33 anni. Il rapper ha riempito l’attico milanese dove vive insieme alla moglie e al figlio di mazzi di rose e palloncini, prepara una magnifica tavolata per la cena in terrazzo - davvero curato l’ambiente, con luci soffuse e candele - e, infine, si occupa addirittura di preparare la torta di compleanno. Un’impresa che Fedez racconta in un esilarante video postato su Instagram in cui assembla il pan di Spagna inviato il padre Franco con gli altri ingredienti: la palla montata, i confetti e le altre decorazioni.

Terminata la composizione, Fedez videochiama il celebre pasticciere Iginio Massari, il cui sarcasmo non riesce comunque a smontare l’entusiasmo del rapper: «Questa è la torta? Ma vuoi separarti?», scherza il maestro chef. Anche grazie all’aiuto del piccolo Leone, che sta imparando a parlare, la sorpresa per la Ferragni funziona alla perfezione. Su Instagram l’imprenditrice manifesta tutta la sua felicità per il compleanno davvero particolare, trascorso in casa.

«È il mio 33esimo compleanno oggi e non mi sono mai sentita più felice e serena di così - scrive la Ferragni - Mi sento fortunata ad essere circondata dall'amore della mia famiglia, degli amici e da voi, la mia comunità online che non mi fa mai sentire sola. Tutti voi e tutte le persone che mi fanno sentire speciale e amata, queste sono le due cose di cui ho bisogno per essere felice. Grazie perché condividete tanto di questi fantastici anni con me. Sono così emozionata e grata. La vita è fatta di piccoli (o grandi) momenti come questi».