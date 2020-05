Fabio Rovazzi, dichiarazione sul web alla sua Karen

MILANO - Per una volta, Fabio Rovazzi ha messo da parte la sua vena comica per abbracciare un romanticismo del tutto inedito. Lo ha fatto in occasione del primo anniversario della relazione con Karen Kokeshi, la compagna che a suo dire gli ha cambiato la vita. Su Instagram i due si sono scambiati dediche e parole d’amore, con Rovazzi che ha mostrato un’inattesa vena sdolcinata. “Pericolo diabete”, ha scritto il cantante-youtuber, avvertendo i suoi follower. Poi la dichiarazione d’amore alla sua Karen.

«Abbiamo fatto talmente tante cose da quando ci conosciamo che un anno è passato letteralmente in 3 secondi - le parole di Rovazzi -. Sei la mia compagna, la mia matta preferita e la mia complice in tutto: da quando ci siamo conosciuti non ci siamo mai staccati un secondo e non ci siamo mai stancati». Ma la vena romantica di Rovazzi non s’è esaurita qui. «Abbiamo superato insieme l’impossibile - ha proseguito l’artista - ci siamo aiutati a vicenda e non siamo mai caduti. Siamo due persone estremamente fortunate: ci siamo trovati». Il Rovazzi innamorato ha poi rivolto un augurio ai suoi fan. «Sembra la solita ca… da dire, ma auguro a tutti voi di trovare prima o poi la vostra metà perfetta».

Quanto ai progetti futuri con Karen, Rovazzi ha le idee chiare. «Non vedo l’ora di ripartire con i nostri viaggi in giro per il mondo. Dico 'nostri' perché senza di te sarebbero viaggi in bianco e nero. Mille di questi anni. Ti amo». Karen ha naturalmente risposto a tono, non solo con le parole: ecco allora la foto di una torta con su scritto “365”, riferito ai giorni trascorsi insieme, petali di rosa e uno striscione con la scritta “Ti amo”. Roba da adolescenti: ma si sa, l’amore rende giovani.