Aurora, messaggio a Michelle: «Sono pronta al grande passo»

MILANO - Durante la quarantena per il coronavirus Michelle Hunziker ha avuto sicuramente modo di conoscere più a fondo Goffredo Cerza, il ragazzo di sua figlia Aurora: i due - insieme a Sara Daniele, figlia del compianto Pino e migliore amica di “Auri” - hanno trascorso il periodo d'isolamento insieme a Michelle e alla sua famiglia, composta da Tomaso Trussardi e dalle figlie Sole e Celeste. Una conoscenza che diventa ancora più importante dopo le parole rilasciate da Aurora al settimanale Oggi.

La Ramazzotti, infatti, ha confessato di essere pronta a un cambiamento fondamentale della sua vita, insieme al suo Goffredo. «Sì, è vero, andremo a vivere insieme - ha dichiarato Aurora - I piani di Goffo erano un po’ diversi, doveva finire un master all’estero ma è saltato tutto ed è riuscito a prendere l’ultimo aereo per tornare qui. Il master… chissà». Nella conversazione interviene anche Cerza: «Se la situazione del virus migliorerà, resterò a Milano, sto cercando lavoro. E sì, vivremo insieme».

La convivenza durante la quarantena non ha creato problemi. «Sta andando alla grande, non ci siamo ancora mandati a quel paese. Stiamo insieme da tre anni, abbiamo retto la distanza visto che lui viveva a Londra e oggi stiamo scoprendo che stiamo bene anche vicini, anche in una situazione non facile come quella che c’è intorno a noi. Sappiamo di vivere una condizione di privilegio, e ne siamo grati, ma quello che succede intorno a noi è angosciante e spaventoso per tutti. All’inizio tenevamo la tele accesa tutto il giorno per sentire i notiziari, poi ci siamo resi conto che l’ansia e il senso d'impotenza ci incupivano troppo. Ci informiamo una volta al giorno».

Aurora è sicura che Michelle non avrà problemi ad accettare la nuova condizione della figlia. Michelle, infatti, ha accolto il ragazzo della figlia come uno di casa. «Dopo tre giorni che stavamo insieme - ha raccontato Aurora -, ho portato Goffo al compleanno di mia madre e alla mia famiglia è piaciuto subito. Ringrazio il cielo di avere dei genitori aperti, amichevoli, senza pregiudizi verso nessuno, con cui posso parlare di tutto».