Barbara D’Urso e l’ex: «Come lui non ho amato nessuno»

ROMA - Barbara D’Urso è una single incallita e gli esperti di gossip si affannano analizzano al microscopio tutti i suoi contenuti social per scoprire se ha qualche flirt i corso. Anche lei, però, vive momenti di nostalgia per gli amori passati: l’ultimo è arrivato oggi, su Instagram, dove la conduttrice s’è lasciata andare ad una certa malinconia nei confronti di Mauro Berardi, suo ex marito.

La D’Urso è stata con Berardi, produttore cinematografico, per ben 9 anni, interrompendo la loro relazione nel 1993: con lui ha avuto due figli, Emanuele e Gianmauro.

Entrambi festeggiano il compleanno il 7 maggio: alla vigilia di questa data, Barbarella ha pubblicato una foto del passato che la ritrae insieme a Berardi, accompagnandola con una frase cha ha sorpreso i suoi follower.

«Pubblico questa foto con l’uomo che più ho amato nella mia vita e domani capirete perché», le parole della D’Urso che ha poi spiegato di avere per domani un appuntamento online con lo stesso Berardi. «Come festeggerò il mio compleanno il 7 maggio? Penso che sarò da sola, altro che festa in abitino vintage dei 60 anni, me la scordo una cosa simile! Però spero che mi arrivi una bella torta per mangiarla in collegamento video con i miei figli e con il padre dei miei figli, che festeggia il mio stesso giorno».

E proprio la lontananza da Emanuele e Gianmauro è stato l’aspetto più intollerabile della quarantena della presentatrice. “La cosa che mi ha devastata di più è il non poter vedere i miei figli. Uno sta a Roma e vabbè, è lontano. L’altro però è a qualche isolato da casa mia e non ci siamo visti per due mesi”.